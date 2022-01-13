Скончалась начальник отдела рязанского Минздрава Ирина Кукушкина

На 66-м году жизни скончалась начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области Ирина Петровна Кукушкина, сообщает пресс-служба ведомства.

Ирина Петровна с 1994 года была заведующей отделением клинической гематологии и онкологии Рязанского филиала НИИ детской гематологии, с 1996 по 2006 годы – заведующей онкогематологическим отделением ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой, с 2006 работала в управлении здравоохранения Рязани, затем — в минздраве области.

Ирина Петровна внесла значимый вклад в организацию и развитие областной педиатрической службы. Она также отмечена наградами федерального и регионального значения.

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