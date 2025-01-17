Скончалась елатомская поэтесса и краевед Тамара Куприна

16 января умерла елатомская поэтесса и писатель, краевед и педагог Тамара Захаровна Куприна. Некролог опубликован в группе «Типичный Касимов».

По стихам и очеркам, публиковавшимся в центральных, областных и районных периодических изданиях и звучавшим по центральному и областному радио, Тамару Захаровну знают на рязанской земле. Ее труды печатались в журналах «Рабоче-крестьянский корреспондент», «Смена», «Встреча», в альманахе «Истоки», в газетах «Сельская жизнь», «Лесная промышленность», «Комсомолец Туркменистана» и других изданиях.

Работая преподавателем, Тамара Захаровна своим личным примером учила детей добрым делам, любви к малой родине. Вместе с учениками она работала на полях и фермах родного колхоза им. Калинина, ходила в походы по родному краю, участвовала в спортивных соревнованиях и художественной самодеятельности, с юными тимуровцами помогала старшим. С учениками Ахматовской сельской школы создала музей истории родного края, где нашли место экспонаты, отражающие жизнь и быт русских и татар, а также, посвященные героическим дням Великой Отечественной войны. Музей был награжден грамотой Всероссийского комитета ветеранов войны и труда за подписью Героя Советского Союза, генерала Владимира Леонидовича Говорова – сына легендарного маршала Леонида Александровича Говорова.

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Результатом большой исследовательской и краеведческой работы стали книги: «Девчонки, которые шли по войне», вышедшая к 55-летию Победы и «Герои-касимовцы», вышедшая в свет в 2012 году, посвящённая людям, удостоенным высокого звания Герой Советского Союза и Герой Социалистического труда. Эта книга – дань памяти погибшим и благодарность живущим героям земли касимовской.

Творческий труд Тамары Захаровны был высоко отмечен. В 1985 году она награждена медалью и дипломом лауреата «Всесоюзного самодеятельного художественного творчества, посвященного 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне».

В 1999 году Союз писателей России наградил Тамару Захаровну дипломом лауреата премии «Малая Родина» за подвижническую деятельность в области литературы и культуры, в том же году она награждена дипломом Межрегионального журналистского конкурса «Душа всей России – Рязань» за лучшую творческую работу в номинации «Публицистика».

В 2000 году Тамара Захаровна стала «Женщиной года», как победитель областной акции. В 2006 – дипломантом национальной литературной премии «Золотое перо Руси» и победителем Всероссийского литературно-публицистического конкурса «Спасибо тебе, солдат», учрежденного Героем России генералом Громовым.

Многие годы Куприна Т.З. сотрудничала с библиотеками города и района, принимала активное участие в краеведческих конференциях, литературных мероприятиях, вела активную творческую деятельность.