Сколько стоит букет на 1 сентября: советы от эксперта для родителей

С приближением нового учебного года многие родители начинают задумываться о том, какие букеты их дети подарят учителям на 1 сентября и сколько это будет стоить. Руководитель Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала, обязательно ли дарить цветы учителям на День знаний и сколько сейчас стоит небольшой букет в Москве и Подмосковье.

По словам Сафроновой, дарить букет стоит в первую очередь детям, которые идут в первый класс.

«Для первоклассников это важное событие, начало нового этапа в жизни. Букет цветов, как и новая школьная форма или рюкзак, может стать дополнительной мотивацией», — пояснила она, добавив, что букет не должен быть большим.

Сафронова также отметила, что стоимость цветов в этом году значительно выросла из-за повышения таможенных пошлин на 20%. Сейчас цена на букет из разных видов цветов в Москве и Подмосковье составляет в среднем 2–3 тысячи рублей.

«Цены на оптовом рынке варьируются от 100 до 300 рублей за цветок, но в магазинах они выше из-за дополнительных расходов на аренду, налоги и коммунальные услуги», — уточнила флорист.

Чтобы сэкономить на букете, Сафронова предложила несколько вариантов. Один из них — собрать букет вместе с другими родителями, попросив каждого ребенка принести по одному цветку. Такой вариант станет самым бюджетным. Также можно использовать цветы с собственного огорода.

«Флористы могут помочь создать красивый букет даже из тех цветов, которые вы принесёте сами», — добавила она.

Эксперт также предложила добавить в букет ветки рябины, калины, боярышника или шиповника, чтобы сделать его объемным и интересным.