Сколько стоит букет на 1 сентября: советы от эксперта для родителей

С приближением нового учебного года многие родители начинают задумываться о том, какие букеты их дети подарят учителям на 1 сентября и сколько это будет стоить. Руководитель Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала, обязательно ли дарить цветы учителям на День знаний и сколько сейчас стоит небольшой букет в Москве и Подмосковье.
По словам Сафроновой, дарить букет стоит в первую очередь детям, которые идут в первый класс.
Сафронова также отметила, что стоимость цветов в этом году значительно выросла из-за повышения таможенных пошлин на 20%. Сейчас цена на букет из разных видов цветов в Москве и Подмосковье составляет в среднем 2–3 тысячи рублей.
Чтобы сэкономить на букете, Сафронова предложила несколько вариантов. Один из них — собрать букет вместе с другими родителями, попросив каждого ребенка принести по одному цветку. Такой вариант станет самым бюджетным. Также можно использовать цветы с собственного огорода.
Эксперт также предложила добавить в букет ветки рябины, калины, боярышника или шиповника, чтобы сделать его объемным и интересным.