Сколько средств маткапитала россияне направляют на погашение ипотеки

По итогам 2022 года клиенты ВТБ в среднем направляли 550 тысяч рублей из средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Схожие результаты демонстрирует и прошедший январь, в котором средний чек направленных на погашение ипотеки материнских выплат составил 533 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса банка по упрощенному распоряжению маткапиталом.

На конец года общая сумма маткапитала, который клиенты банка использовали для погашения ипотеки, превысила 23 млрд рублей. При этом возможностью распорядиться материнской выплатой без визита в Социальный фонд России воспользовался каждый второй клиент банка, направивший маткапитал на ипотеку. Более 80% из них сделали это через приложение.

Подать заявление на погашение ипотеки за счет материнской выплаты можно в разделе «Государственные услуги» в приложении. Для этого необходимо оформить частично предзаполненную заявку, после чего банк сам передаст ее по электронным каналам связи в Социальный фонд России для перечисления выплаты. Воспользоваться средствами маткапитала можно также для оплаты первоначального взноса при оформлении ипотеки в банке.

«Мы совместно с государством работаем над упрощением и цифровизацией госуслуг для населения, развиваем свои сервисы, ориентируясь на их востребованность у людей. За прошедший год количество заявок на распоряжение маткапиталом через приложение выросло в 6 раз. Всего за 2022 год наши клиенты без визитов в отделения Социального фонда направили свыше 8 млрд рублей из материнских выплат на улучшение жилищных условий. Ожидаем, что в 2023 году общая сумма превысит 12 млрд рублей. В частности, этому будет способствовать проведенная индексация маткапитала, которая повышает доступность жилья для семей с детьми», – отметил Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ (ПАО).