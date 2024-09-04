«Сказание о любви» представят на главной сцене Форума древних городов в Рязани

6 сентября на Лыбедском бульваре в рамках Форума древних городов Рязанский музыкальный театр представит фолк-мюзикл «Сказание о любви» (12+). Спектакль, созданный по мотивам «Жития святых Петра и Февронии», станет ярким аккордом в программе Форума, посвящённого в том числе и теме семьи.

Музыкальное произведение рязанского композитора Андрея Ильина прозвучит в современной обработке, над которой работает дирижер театра Сергей Кисс.

В спектакле занята практически вся труппа — солисты, артисты хора и балета. Режиссер постановки — Анастасия Русанова, балетмейстер — Софья Прилуцкая.

2024 год объявлен в России Годом семьи, и история святых Петра и Февронии, символизирующая любовь и супружескую верность, как нельзя лучше отражает главную идею события.