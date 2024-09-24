Скандал вокруг Алины Загитовой набирает обороты

В интернете активно обсуждают фигуристку Алину Загитову, подавшую заявку на получение гранта от Президентского фонда культурных инициатив. На постановку ледового шоу «Алые паруса» она запросила 74,798 млн рублей.

По данным портала Sport24.ru, запрошенная сумма составила бы 100% стоимости реализации проекта. При получении грантов обычно реализуется другая схема, при которой грантополучатель часть средств вкладывает сам. Кроме того, запрошена довольно большая сумма.

— Ожидаемо, что столь серьезный аппетит вызвал шквал хейта в соцсетях и подколы от известных персон, — пишут журналисты.

— Возможно, Алине уже сделали замечание про софинансирование. В проектах на президентские гранты это должно быть отражено, — предположила в комментарии для портала vseprosport.ru, депутат Госдумы Светлана Журова.

Она считает, что после советов знающих людей Загитова поправит заявку. Говоря о самом шоу, Журова отметила, что если проект получится хорошим, он будет приносить радость зрителям долгое время. И это хорошо.

— Все придрались к тому моменту, есть ли у нее полная поддержка гранта или нет. Человек это делает в первый раз, это очень непросто написать проект на грант, — отметила Светлана Журова.

После волны негатива в её адрес, Загитова выступила с открытым письмом. В нём она сообщила, что новичок в подобных проектах и спонсорскую помощь просто не отразили в документации для гранта.

— Что касается проекта, то инициатива направлена лишь на то, чтобы подарить новые краски ежегодному фестивалю в преддверии юбилея А. Грина, — написала спортсменка.

Это заявление вызвало новую волну хейта. Например, комментатор Дмитрий Губерниев предложил россиянам «заплакать, пустить шапку по кругу и собрать 75 миллионов для Алины. Христ ради собраться по копеечке от каждого гражданина».