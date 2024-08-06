Скачали 3,7 Тб после модернизации: где Tele2 улучшила качество связи

Tele2 подвела итоги первого полугодия 2024 года. За это время компания модернизировала телеком-оборудование в самой Рязани и населенных пунктах Шиловского, Касимовского, Ряжского, Рязанского, Скопинского и Пронского районов. Обновление затронуло жилые кварталы, поликлиники, парки, скверы и автовокзалы региона.

Оператор продолжает совершенствовать покрытие и поддерживать на высоком уровне скорость интернета. Так, специалисты оператора увеличили скорость 4G и улучшили качество голосовых вызовов в административных центрах: Скопин, Ряжск, Пронск. А также в областном центре – в самых многолюдных локациях и густонаселенных районах. Например, на территории новостроек в районе Семчино и Дядьково, близ ЦПКиО «Рюмина Роща» и ДС «Олимпийский». И модернизировали инфраструктуру в области, где повышение качества связи затронуло более 10 000 абонентов.

После введения в эксплуатацию новых базовых станций абоненты Tele2 только за июнь скачали в зоне их действия 3,7 Тб данных.Это примерно 2,5 тысячи просмотров фильмов онлайн в HD-качестве.

Ирина Елисеева, директор рязанского филиала Tele2:

«Я сама почти круглосуточно пользуюсь интернетом и знаю, насколько важно быть на связи в любом месте. Поэтому для обеспечения наших абонентов сервисом высокого качества мы активно устанавливаем и модернизируем базовые станции во всех уголках Рязанской области. А в некоторых из них наша компания и вовсе является единственным доступным оператором. И мы продолжим развивать сеть в регионе, так как потребности пользователей мобильных услуг неуклонно растут. По сравнению с данными 2023 года, в первом полугодии 2024 года среднее количество потребляемого трафика на абонента в месяц выросло на 9%».

Кроме того, в начале лета Tele2 завершила совместный проект с «Российской телевизионной и радиовещательной сетью» (РТРС) по установке телеком-оборудования на объектах телерадиосети. В рамках него удалось существенно расширить покрытие в Пронском и Касимовском районе, а также в Скопине.

Напомним, услуги Tele2 уже доступны для 99,5% жителей региона. Во второй половине 2024 года оператор планирует продолжить работы по предоставлению новых возможностей для комфортного общения и отдыха.

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