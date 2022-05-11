СК назвал предварительную причину смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла» Субботина

Следственный комитет по Московской области назвал предварительной причиной смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла» Александра Субботина острую сердечную недостаточность.
Тело мужчины обнаружили 8 мая в частном доме в деревне Ульянково Мытищинского городского округа. Видимых признаков насильственной смерти не нашли.
По данным СК, Субботин в начале мая находился в гостях в частном доме у друзей семьи вместе с личной охраной.
Судмедэксперт заключил, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Telegram-канал Mash раннее написал, что бывший топ-менеджер «Лукойла» скончался после «антипохмельного сеанса с шаманами».