Ситуацию с распространением коронавируса в Рязанской области обсудили на заседании Облдумы

В понедельник, 27 сентября, в рамках заседания Рязанской областной Думы состоялся правительственный час, на котором выступила начальник регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева. Руководитель ведомства доложила о мерах, применяемых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Начиная с весны 2020 года Управление Роспотребнадзора по Рязанской области ежедневно осуществляет мониторинг за развитием эпидемиологической ситуации. По его результатам даются рекомендации об отмене ограничений или о необходимости их введения. Для каждого случая заболевания COVID-19 в регионе проводится эпидемиологическое расследование, в ходе которого устанавливают предполагаемые источники инфицирования и контактные лица.

Специалисты Роспотреднадзор провели более двух тысяч рейдов на объектах торговли, предприятиях общепита, сферы услуг, в аквапарках, туристических комплексах и других заведениях. По результатам проверок составлено 182 протокола. Нарушителей санитарного законодательства привлекают к административной ответственности, общая сумма штрафов превысила 1,7 млн руб.

Ещё одно направление работы ведомства – контроль за вакцинацией населения. В ходе прививочной компании от COVID-19 вакцинировано более 285 тысяч рязанцев.

Депутаты Рязанской области поинтересовались у Ларисы Сараевой, как в регионе следят за соблюдением режима самоизоляциии больными и контактными гражданами. Она рассказала, что после того, как Роспотребнадзор выдаёт рязанцам предписания о необходимости находиться на каратине, контроль производят медорганизации. Информацию о нарушителях режима самоизоляции они передают в правоохранительные органы.

В отношении тех, кто нарушает режим самоизоляции, применяются меры административного воздействия, — сообщила руководитель ведомства. – На сегодняшний день в отношении рязанцев составлено 8 184 протокола. Сейчас всех заболевших оповещают о необходимости соблюдать режим самоизоляции при помощи СМС.

Кроме реализации мер по борьбе с СOVID-19, Сараева рассказала и о других направлениях работы Управления Роспотребнадзора по Рязанской области. Среди них – контроль за качеством школьного питания. Отвечая на вопросы парламентариев, начальник управления заявила: