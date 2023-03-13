Понедельник, 13 марта, 2023
Татьяна Проводина

Ситуация с подтоплениями находится под личным контролем губернатора Рязанской области

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

Глава Рязанской области Павел Малков призвал жителей подтопляемых районов к внимательности и осторожности.

Павел Малков: «Все муниципалитеты и дежурные службы переведены в режим повышенной готовности. Ситуацию держу под личным контролем»

Подъём воды в водоёмах региона спровоцировали оттепель и обильные осадки. Из-за подтоплений перекрыли часть низководных мостов и установили соответствующие знаки.

В своём Telegram канале губернатор отметил, что жизнеобеспечение не нарушено, на местах ведётся работа с жителями. При необходимости людей эвакуируют, организованы лодочные переправы.

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