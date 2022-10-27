Систему долговременного ухода за пожилыми внедрили во всех районах Рязанской области

Систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами внедрили во всех районах Рязанской области в рамках реализуемого в регионе пилотного проекта, сообщил губернатор Павел Малков.

По информации пресс-службы правительства региона, область занимает второе место в России и ЦФО по количеству человек старше трудоспособного возраста. Треть населения — пенсионного возраста, 11% людей имеют инвалидность.

В четверг состоялось совещание, на котором обсуждалось развитие системы долговременного ухода. В нем приняла участие заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«Мы уже внедряем систему долговременного ухода в числе пилотных регионов страны. Охватили все муниципальные образования», — цитирует Малкова пресс-служба.

Губернатор отметил, что в следующем году планируется увеличить количество охваченных системой долговременного ухода на дому граждан в четыре раза. Сейчас в проекте задействовано свыше 70 учреждений соцобслуживания и медицинских организаций. Работают 76 новых социальных сервисов, включая службы сопровождения и помощников по уходу, отделения дневного пребывания и «сопровождаемого проживания», «школы родственного ухода», пункты проката средств реабилитации, число которых в следующем году также увеличится.

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