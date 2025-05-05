Понедельник, 5 мая, 2025
9.7 C
Рязань
Происшествия

Сирота из Рязанской области попросил Бастрыкина провести проверку о нарушении его жилищных прав

Анастасия Мериакри

Сирота из Рязанской области председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина провести проверку о нарушении его жилищных прав. Об этом сообщает региональный СК.

Сирота из Рязанской области написал в комментариях приемной Бастрыкина ВКонтакте, что в октябре 2022 года ему предложили квартиру в Рязани, он согласился. Спустя время молодому человеку отказали в предоставлении жилья. При этом сироту исключили из очереди, в которой он стоял с 2016 года. 

Спустя три года по решению суда юноша смог вновь встать на учет в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. На сегодняшний день жилплощадь он так и не получил. Обращения в различные инстанции ничего не дали. 

Реклама

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.