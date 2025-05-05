Сирота из Рязанской области попросил Бастрыкина провести проверку о нарушении его жилищных прав

Сирота из Рязанской области председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина провести проверку о нарушении его жилищных прав. Об этом сообщает региональный СК.

Сирота из Рязанской области написал в комментариях приемной Бастрыкина ВКонтакте, что в октябре 2022 года ему предложили квартиру в Рязани, он согласился. Спустя время молодому человеку отказали в предоставлении жилья. При этом сироту исключили из очереди, в которой он стоял с 2016 года.

Спустя три года по решению суда юноша смог вновь встать на учет в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. На сегодняшний день жилплощадь он так и не получил. Обращения в различные инстанции ничего не дали.

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Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.