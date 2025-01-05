Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернутся морозы

Синоптики Центра погоды «Фобос» рассказали, когда зимние морозы вернутся в Центральную Россию.

На большей части нашей страны середина зимы, как и её первый месяц, обещает быть заметно теплее климатической нормы. В средних и южных широтах Европейской России температура может превысить многолетние значения на 2°, а на севере региона отклонение будет ещё выше — на 3° и более. Атлантические воздушные массы прогреют и Сибирь: в низовьях Оби и на Ямале температуры окажутся на 4–6° выше нормы. В то же время на севере Дальнего Востока январь будет холоднее обычного — здесь прогнозируется отрицательная температурная аномалия от 1° до 3°. На юге региона, напротив, сохранится более тёплая погода.

Потепление, которое прорвётся в Центральную Россию на Рождество, будет достаточно длительным. Лишь в середине января его сменит мощное арктическое вторжение, из-за чего средняя температура временно опустится ниже климатических значений. Это похолодание продлится до первых дней третьей декады месяца. В конце января вновь усилятся атлантические воздушные потоки, что приведёт к возвращению тёплой аномалии в центральные регионы страны.

Февраль на Русской равнине начнётся с погоды, заметно более тёплой, чем обычно.