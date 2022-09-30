Пятница, 30 сентября, 2022
powder

Синоптики рассказали, что в ближайшие выходные начнется кошмар

На главнуюНовости мира
Фото: сайт администрации Рязани

Метеорологи предупредили, что в субботу и воскресенье во многих регионах ожидается самый настоящий климатический кошмар, пишет PRIMPRESS.

По их прогнозу, в ближайшие выходные продолжится похолодание на востоке Сибири: от Красноярска до Читы. Температура будет ниже нормы на пять градусов.

Специалисты прогнозируют там мокрый снег и сильный ветер. По ночам температура будет падать местами до минус четырех градусов.

На Центральную Россию обрушится циклон из Беларуси. Синоптики сообщили, что следует ждать усиление дождей и ветра до 15 метров в секунду.

В Москве в субботу ожидается до 17 градусов, а в воскресенье термометры покажут до 15 градусов тепла.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/