Пятница, 23 августа, 2024

Синоптик рассказала, какая погода ждет россиян в последнюю неделю лета

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

жара
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По словам Марины Макаровой, главного специалиста Гидрометцентра РФ, последняя неделя августа будет теплой в большинстве регионов России. Об этом она рассказала NEWS.ru.

В европейской части страны, особенно на юге, температура будет превышать климатическую норму на 4–6 градусов. В некоторых регионах, таких как Кольский полуостров, Карелия и Архангельская область, также ожидается температура выше нормы.

На юге европейской России и в Черноземье прогнозируются периоды аномальной жары с температурами, достигающими до 35 градусов тепла. В азиатской части страны температурный фон будет ниже, однако в центре Красноярского края, на западе и юге Якутии ожидается превышение температуры до четырех градусов выше нормы.

На Чукотке прогнозируется температура ниже климатической нормы. В центральной части европейской России в выходные ожидается влияние холодного атмосферного фронта, что принесет кратковременные дожди с грозами, особенно на востоке Центрального федерального округа (ЦФО). На западе региона погоду будет определять антициклон. Ночные температуры на северо-западе центральной России будут находиться в диапазоне 7–14 градусов, на юго-востоке — 16–19 градусов. Дневные температуры на севере составят 21–28 градусов, а на юге — 29–34 градуса.

Таким образом, последняя неделя августа будет разнообразной в плане погодных условий, с теплыми и жаркими днями в большинстве регионов и местными дождями в центральных частях России.

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