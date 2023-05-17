Синоптик рассказал, ждать ли предстоящим летом аномальной жары 2010 года

Предстоящее лето не сможет побить рекорды 2010 года и не будет столь аномально жарким, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью «Радио Спутник».

По его прогнозу, температура по всей стране будет немного превышать норму.

«Ни о каком самом жарком лете за 150 лет, как говорят некоторые синоптики, речи не идет», — отметил Тишковец.

В Центральной России, предположительно, будет теплее на полтора градуса. В целом же летний сезон будет умеренным.

В некоторых регионах возможен дефицит осадков до десяти процентов от привычных объемов. Это, в свою очередь, может привести к засухе в некоторых районах.