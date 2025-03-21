Синоптик Леус: В российские столицы приходит климатическая весна

В российские столицы приходит климатическая весна. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Чем отличаются климатическая и метеорологическая весна?
Климатическая весна определяется среднестатистическими климатическими нормами. Например, в Москве она ежегодно начинается 21 марта и будет начинаться в этот день, пока не изменятся официальные климатические показатели (как минимум, в ближайшие 10 лет).
Метеорологическая весна наступает в зависимости от погодных условий, когда среднесуточная температура воздуха переходит отметку 0 °C в сторону положительных значений.
В этом году метеорологическая весна в Москве началась одновременно с календарной — 1 марта, а в Санкт-Петербурге еще раньше — 25 февраля. В прошлом году в Москве она наступила 14 марта.
Таким образом, дата начала метеорологической весны меняется каждый год, в зависимости от погодных условий, а климатическая остается неизменной, пока не пересматриваются нормы.