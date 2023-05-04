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Четверг, 4 мая, 2023

Символика Победы используется в оформлении клумб в Рязани

Фото с сайта администрации Рязани
Фото с сайта администрации Рязани

Рязань продолжает подготовку ко Дню Победы. На клумбы возле памятников начали высаживать цветы.

В четверг, 4 мая, в сквере имени Маргелова высадили тагетес и фестуку. Этому растению не страшны заморозки, его используют как элемент декора.

На площади Победы высадили ярко-оранжевые бархатцы. Вместе с фестукой они составляют композицию в виде георгиевской ленты. Клумбу украшает пятиконечная звезда из красного колеуса.

На памятниках воинам, погибшим в Великой Отечественной войне в посёлках Борки, Карцево и на Серёжиной горе высадили бархатцы.

После того как отцветут тюльпаны, в городе продолжится высадка цветов. В текущем сезоне Рязань украсят около 400 тысяч однолетников. Растения будут регулярно поливать, рыхлить и при необходимости подкармливать.

Символика Победы используется в оформлении клумб в Рязани
Символика Победы используется в оформлении клумб в Рязани
Символика Победы используется в оформлении клумб в Рязани
Символика Победы используется в оформлении клумб в Рязани
Символика Победы используется в оформлении клумб в Рязани

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