Бойцы СОБР задержали жителя Благовещенска во время росписи в загсе, пишет телеграм-канал Mash.

По его данным, 29-летнего жениха обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений местным пограничникам.

Выяснилось, что несколько месяцев фигурант гулял по городу с возлюбленной и повстречал подвыпивших мужчин, которые отмечали День пограничника. В разгар конфликта с ними злоумышленник воткнул нож в грудь одному из оппонентов.

В день свадьбы силовики скрутили нападавшего и увезли в отдел. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.