Среда, 7 августа, 2024

Силовики задержали россиянина в разгар свадьбы

Автор: powder

Опубликовано

Бойцы СОБР задержали жителя Благовещенска во время росписи в загсе, пишет телеграм-канал Mash.

По его данным, 29-летнего жениха обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений местным пограничникам.

Выяснилось, что несколько месяцев фигурант гулял по городу с возлюбленной и повстречал подвыпивших мужчин, которые отмечали День пограничника. В разгар конфликта с ними злоумышленник воткнул нож в грудь одному из оппонентов.

В день свадьбы силовики скрутили нападавшего и увезли в отдел. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ВСУ расстреляли беременную 24-летнюю россиянку в Курской области

СМИ: ВСУ скопили крупные силы возле брянской границы

Шахматистка пыталась отравить соперницу ртутью на турнире

В Рязани временно ограничат парковку на 7 улицах из-за ремонта дорог

Губернатор: Рязанская область готова принять эвакуированных из Курской области

Клиенты Tele2 могут заказать бесплатную проверку утечки персональных данных от «Солар»

Суд прекратил уголовное преследование «скопинского маньяка» Мохова

Более 100 человек в Рязанской области не могут пройти гемодиализ из-за отсутствия препаратов, заявил прокурор

Кровавая катастрофа: Сладков рассказал о ситуации для ВСУ в Курской области

Астролог Сомнатх рассказал, какая страна исчезнет с карты мира в ближайшие годы

В Касимовском районе остановили несовершеннолетнего водителя питбайка

На территории ярмарки выходного дня возле ЦНТИ посадили деревья и кустарники