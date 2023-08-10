Силовики выясняют обстоятельства загадочной смерти 16-летней девочки

В Свердловской области устанавливаются обстоятельства загадочной смерти 16-летней девушки, сообщает региональное УМВД.

По данным полиции, выпускница 9-го класса на учёте не состояла, из дома не сбегала. Воспитывалась в неполной семье, связь с отцом поддерживала.

Сообщение о пропаже подростка от матери поступило 9 августа в 20.17. Труп девочки силовики обнаружили в небольшом овраге в 10–20 метрах от тротуарной дорожки, которая пролегает вдоль лесопарковой зоны в километре от неработавшего в тот день кафе «Арарат».

Полковник Горелых опроверг информацию некоторых СМИ, что труп нашли в колодце.

8 августа девушка вернулась на электричке из Екатеринбурга, куда ездила поступать в педагогический колледж. Электричка прибыла в 23.01. После девочка отправила видеосообщение своему парню.

По данным РЕН ТВ, также Дана написала сообщение в свой телеграм-канал, что возвращается домой пешком, просила жителей Каменск-Уральского не убивать, не насиловать.

Видимых повреждений на теле не обнаружили. Телефона, с которого девушка писала сообщения, рядом не оказалось.