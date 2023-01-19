Сибирский учёный разработал инновационное каталитическое кадило

Ученый из Института катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН Александр Куликов разработал каталитическое кадило. Об этом сообщает сайт института.

Кадило может работать практически бесконечно, вырабатывая тепло и аромат ладана без дыма. В основе — каталитическая горелка, состоящая из двух каталитических сеточек, топливного элемента — эжектора, и сопла — тонкого отверстия порядка 0,18 мм.

Работает кадило на смеси пропана-бутана. Поступая в эжектор смесь при помощи турбинок равномерно распределяется по сеточкам. Устройство потребляет очень мало газа, поэтому может работать очень долго.

Горелку поместили на дно обычного церковного кадила и покрыли золотой краской.