Четверг, 19 января, 2023
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Сибирский учёный разработал инновационное каталитическое кадило

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Фото: catalysis.ru

Ученый из Института катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН Александр Куликов разработал каталитическое кадило. Об этом сообщает сайт института.

Кадило может работать практически бесконечно, вырабатывая тепло и аромат ладана без дыма. В основе — каталитическая горелка, состоящая из двух каталитических сеточек, топливного элемента — эжектора, и сопла — тонкого отверстия порядка 0,18 мм.

Работает кадило на смеси пропана-бутана. Поступая в эжектор смесь при помощи турбинок равномерно распределяется по сеточкам. Устройство потребляет очень мало газа, поэтому может работать очень долго.

Горелку поместили на дно обычного церковного кадила и покрыли золотой краской.

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