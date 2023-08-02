Сибирская жара и южные ливни: предсказания российского футуролога Джули По на лето 2023 сбылись

Уже много лет эксперт в области прогнозирования российский нумеролог Джули По предупреждает о климатических катастрофах на планете и о глобальной перестройке мира, связанной с этим. Природа словно сойдёт с ума и не на один год, потому что масштабные катаклизмы растянутся во времени и затронут многие страны, в том числе и Россию: на долю южных регионов выпадут наводнения и подтопления, а сибирские территории ждёт испытание жарой.

Ещё в прошлом году Джули По предупреждала о несоответствии климатических ожиданий в видео-прогнозе «Климат России. Что ждёт всех нас». Сохранится тенденция, отображённая нумерологом в виде линий на карте страны, пределы которых и показывают особенности изменения климата:

«Я уже говорила неоднократно, что Волга, Кама – это реки, которые будут мельчать, и у них нет другого шанса, как уходить. Вся сила воды будет переходить на противоположную сторону нашей страны – это Енисей, Лена. Здесь будут большие подтопления, образовываться в будущем море. Поэтому у нас происходит баланс воды, если мы говорим о внутренней территории, опять-таки проводим границу между Екатеринбургом и Краснодаром. Если соединим эту линию, как показано на нашей карте, Екатеринбург-Краснодар, она абсолютно параллельна предыдущей линии. В этом участке от Архангельска до Екатеринбурга в основном будут происходить стихии ветра и воды, но это временные происшествия. От Красноярска в противоположную сторону – здесь снова возникают стихии воды, ураган, ветер и всё, что с этим связано».

В своем стриме «Мир на грани» от 6 апреля 2022 года Джули По продолжила эту тему:

«Я говорила в целом о реках Волге и Каме, я говорила о том, что эти реки будут мельчать целиком. Тогда как, наоборот, с противоположной стороны Енисей, Иртыш будут обводняться и даже очень высока вероятность того, что даже в Казахстан могут прийти новые реки. Знаете, как-будто бы реки России будут настолько обводняться в том регионе, что начнут пробивать новые русла в сторону Казахстана».

А в нумерологическом прогнозе «Глобальная климатическая перестройка мира» Джули По добавила информацию о местах, благоприятных для проживания в России после изменения климата – это Красноярский край и расположенные выше регионы:

«Красноярск – это двойка по арканам, это сельское хозяйство, забота о животных, экология и т.д. Предназначение Красноярска – от слова красный, должно быть что-то красивым, но и тёплым. Там будет теплее».

Подтверждения прогнозов Джули По об изменении климата этим летом были впоследствии подтверждены материалами новостных информационных изданий.

Так, Newslab.ru 30.06.2023 года сообщает, что температуру выше нормы в июле обещал жителям Красноярского края главный метеоролог страны:

«В июле среднемесячная температура воздуха выше нормы ожидается на востоке Красноярского края, западе Урала, в Якутии, Приморском крае и ряде других регионах России», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Практически на всей территории страны отрицательные аномалии не прогнозируются. Наиболее тёплая погода, класс выше нормы – на востоке Заволжья, западном Урале, востоке Красноярского края, всей Якутии, в Забайкальском крае, Амурской области, Приморском крае и Магаданской области. То есть на половине территории России», — цитирует Вильфанда ТАСС.

В стриме от 06.04.2022 года нумеролог акцентировала внимание на климатических изменениях конкретно на городах сибирского региона:

«Тюмень и Омск, в большей степени даже Тюмень, будут подвержены крайне высоким температурам, то есть ещё раз повторю, что в будущем, не прямо этим летом, но тенденции начнутся в ближайшие годы, температура будет повышаться, причеём она будет повышаться и в зимнее время, и тем более, в летнее время».

Джули По назвала российский климат «крайне разумным», обосновав это тем, что действует он по принципу — «что-то убыло, где-то прибыло». Футуролог добавила, что метод балансировки, впрочем, будет применяться в общем масштабе по всей планеты: если природа приняла решение, что в определённых регионах температура будет повышаться, значит где-то она опустится, и, соответственно, изменится просто водный режим, как на территории плит, так и в воздухе.

«В воздухе тоже присутствует влажность, всё это будет меняться. И это будет находиться в будущем в более или менее стабильном состоянии», — добавила прогност.

«Коммерсант» 12.07.2023, со ссылкой на МЧС, подтверждает слова Джули По. В материале российского издания говорится о превышении температуры воздуха на 3-8 градусов в июле в трёх регионах Сибири.

«Согласно отчёту Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), в этот период на территории Омской, Томской и Новосибирской областях сохранится продолжительная жаркая сухая погода с температурой воздуха на 3-8 градусов выше средних климатических значений», — пишет издание.

В указанных регионах, по словам представителей ведомства — риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна. Ранее «Ъ-Сибирь» писал о введении на территории двух регионов Сибири – Омской и Новосибирской областях режима ЧС из-за засухи.

Тем временем, «Деловой квартал. Красноярск» 11.07.2023 сообщил, что красноярцев научат адаптироваться к климатическим изменениям.

«Такой проект запускает Агентство стратегических инициатив. Обучение будет бесплатным, но пройти его смогут не больше 30 команд со всех регионов РФ. Жители Красноярского края могут присоединиться к федеральной программе «Адаптация регионов России к изменениям климата`2023»: с ее помощью планируется нарастить кадровый потенциал для работы с последствиями экологических трансформаций», — сообщает портал.

Проектно-образовательную программу курирует Агентство стратегических инициатив. Главная цель, пишет портал — дать жителям разных регионов навыки для смягчения последствий и адаптации к изменениям климата.

Что же касается юга, и, особенно, Сочи, то этот регион в этом году будет подвержен, по словам нумеролога, испытаниям водной стихии.

«Мы о Сочи много говорили. Я вообще не рекомендую туда переезд. …По факту Сочи ждет очень ветреная погода, смерчи, ураганы, наводнения, территория крайне неблагоприятная для проживания», — рассказала Джули По в стриме от 06.04.2022 года.

Нумеролог подтвердила свой прогноз на 2023 год в стриме от 18 января этого года, сказав, что тенденция будет продолжаться.

«Что касается Сочи, то наводнения, ураганы, смерчи и другие климатические вопросы для Сочи – естественный природный характер. Поэтому для него все будет в штатном режиме», — рассказала нумеролог.

Новостной портал N4k.ru 12.07.2023 года сообщил, что непогода принесла жителям Сочи целый ряд неприятностей.

«Как известно, несколько дней назад в городе выпало большое количество осадков, из-за чего случилось подтопление. Некоторых жителей пришлось в спешном порядке эвакуировать», — пишет ресурс.

Местные власти тогда приняли решение продлить штормовое предупреждение. Не прекратились сильные дожди в регионе и в ближайшие после публикации сутки. Тогда же был зафиксирован резкий подъём воды в реках, уровень которого в ряде мест достигает неблагоприятных отметок. Очевидцы сообщали об образовании смерчей. Пляжи Сочи были вынуждены закрыть, информирует НТВ. Там же была объявлена тревога из-за опасного поднятия воды в реках. Из-за подтопления около 150 домов и дворов в поселке Мирный спасатели эвакуировали более 50 человек.

В целом же Краснодарский край по прогнозу Джули По, озвученному ранее в проекте «Глобальная климатическая перестройка мира», ожидает потепление.

«Вы обратили внимание на то, что не первый год, как минимум, третий год подряд, месяцы сместились, сейчас примерно на 21-22 дня. Когда они сместятся на 40 дней, как было на Руси (месяц был 40 дней), тогда климатическое изменение будет полностью завершено. На месяц сместится и всё будет замечательно, будет теплее, так что не надо никуда переселяться», — заверила Джули По.

В очередной раз прогнозы нумеролога сбываются: климатически мир глобально перестраивается. И нет ничего удивительного в том, что на ближайшие годы изменения продолжатся. По расчётам Джули По в 2010 году период начался, девять лет до 2019 года идёт раскачка системы и ещё 9 лет (кармический цикл – 9 лет) будет происходить завершение цикла. За 18 лет всё должно произойти.