Сибирская жара и южные ливни: предсказания российского футуролога Джули По на лето 2023 сбылись

Уже много лет эксперт в области прогнозирования российский нумеролог Джули По предупреждает о климатических катастрофах на планете и о глобальной перестройке мира, связанной с этим. Природа словно сойдёт с ума и не на один год, потому что масштабные катаклизмы растянутся во времени и затронут многие страны, в том числе и Россию: на долю южных регионов выпадут наводнения и подтопления, а сибирские территории ждёт испытание жарой.
Ещё в прошлом году Джули По предупреждала о несоответствии климатических ожиданий в видео-прогнозе «Климат России. Что ждёт всех нас». Сохранится тенденция, отображённая нумерологом в виде линий на карте страны, пределы которых и показывают особенности изменения климата:
В своем стриме «Мир на грани» от 6 апреля 2022 года Джули По продолжила эту тему:
А в нумерологическом прогнозе «Глобальная климатическая перестройка мира» Джули По добавила информацию о местах, благоприятных для проживания в России после изменения климата – это Красноярский край и расположенные выше регионы:
Подтверждения прогнозов Джули По об изменении климата этим летом были впоследствии подтверждены материалами новостных информационных изданий.
Так, Newslab.ru 30.06.2023 года сообщает, что температуру выше нормы в июле обещал жителям Красноярского края главный метеоролог страны:
В стриме от 06.04.2022 года нумеролог акцентировала внимание на климатических изменениях конкретно на городах сибирского региона:
Джули По назвала российский климат «крайне разумным», обосновав это тем, что действует он по принципу — «что-то убыло, где-то прибыло». Футуролог добавила, что метод балансировки, впрочем, будет применяться в общем масштабе по всей планеты: если природа приняла решение, что в определённых регионах температура будет повышаться, значит где-то она опустится, и, соответственно, изменится просто водный режим, как на территории плит, так и в воздухе.
«Коммерсант» 12.07.2023, со ссылкой на МЧС, подтверждает слова Джули По. В материале российского издания говорится о превышении температуры воздуха на 3-8 градусов в июле в трёх регионах Сибири.
В указанных регионах, по словам представителей ведомства — риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна. Ранее «Ъ-Сибирь» писал о введении на территории двух регионов Сибири – Омской и Новосибирской областях режима ЧС из-за засухи.
Тем временем, «Деловой квартал. Красноярск» 11.07.2023 сообщил, что красноярцев научат адаптироваться к климатическим изменениям.
Проектно-образовательную программу курирует Агентство стратегических инициатив. Главная цель, пишет портал — дать жителям разных регионов навыки для смягчения последствий и адаптации к изменениям климата.
Что же касается юга, и, особенно, Сочи, то этот регион в этом году будет подвержен, по словам нумеролога, испытаниям водной стихии.
Нумеролог подтвердила свой прогноз на 2023 год в стриме от 18 января этого года, сказав, что тенденция будет продолжаться.
Новостной портал N4k.ru 12.07.2023 года сообщил, что непогода принесла жителям Сочи целый ряд неприятностей.
Местные власти тогда приняли решение продлить штормовое предупреждение. Не прекратились сильные дожди в регионе и в ближайшие после публикации сутки. Тогда же был зафиксирован резкий подъём воды в реках, уровень которого в ряде мест достигает неблагоприятных отметок. Очевидцы сообщали об образовании смерчей. Пляжи Сочи были вынуждены закрыть, информирует НТВ. Там же была объявлена тревога из-за опасного поднятия воды в реках. Из-за подтопления около 150 домов и дворов в поселке Мирный спасатели эвакуировали более 50 человек.
В целом же Краснодарский край по прогнозу Джули По, озвученному ранее в проекте «Глобальная климатическая перестройка мира», ожидает потепление.
В очередной раз прогнозы нумеролога сбываются: климатически мир глобально перестраивается. И нет ничего удивительного в том, что на ближайшие годы изменения продолжатся. По расчётам Джули По в 2010 году период начался, девять лет до 2019 года идёт раскачка системы и ещё 9 лет (кармический цикл – 9 лет) будет происходить завершение цикла. За 18 лет всё должно произойти.