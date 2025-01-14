Штаб по уборке тротуаров начнет работу в Рязанской области

В Рязанской области создадут штаб по уборке тротуаров. Соответствующее поручение на заседании регионального правительства дал губернатор Павел Малков заместителю председателя правительства области Рустаму Халикову.

Работа штаба будет заключаться в контроле коммунальных служб на предмет качества уборки пешеходных зон, анализе жалоб населения, распространении лучших практик. Сотрудники штаба будут проводить оценку по наличию и использованию коммунальной техники.

Павел Малков поинтересовался у мэра города Виталия Артемова, как работает новая коммунальная техника. Глава администрации оценил работу города в праздничные дни на «твердую четверку». Губернатор попросил составить список техники, которой не хватает в регионе, добавив, что ее количество будет увеличиваться.