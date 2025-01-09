Шоу «Один в один» возвращается: новые ведущие и неожиданные образы

17 января в 21:30 на телеканале «Россия» стартует новый сезон популярного музыкального гранд-шоу «Один в один» (16+). Зрителей ждут захватывающие перевоплощения звёзд, мировые хиты и новые эмоции, сообщает пресс-служба телеканала.

Создатели шоу сохранили полюбившийся формат, но подготовили и приятные сюрпризы. Одним из них стало появление новых ведущих — Николая Баскова и Клавы Коки.

Новые лица шоу

Николай Басков признался, что давно мечтал стать ведущим этой программы. По его словам, проект уникален тем, что позволяет участникам раскрывать новые грани своего таланта, вживаясь в образы легендарных артистов.

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Для Клавы Коки это первый опыт в роли ведущей на федеральном канале. Она выразила восхищение артистами шоу, которые каждую неделю выходят на сцену в новых образах, демонстрируя невероятную творческую смелость.

Кто будет оценивать участников

В жюри шоу снова сядут народный артист России Юрий Стоянов, певец Алексей Чумаков и оперная певица Марина Мещерякова. Четвёртое кресло останется для приглашённых судей, среди которых Игорь Николаев, Лариса Долина, Сергей Лазарев и другие звёзды.

Фото: телеканал «Россия»

Сложности перевоплощений

Перед участниками и профессиональной командой шоу стоит непростая задача — добиться максимально точного попадания в образы легенд мировой сцены. Зрители смогут увидеть перевоплощения в таких звёзд, как Людмила Гурченко, Adele, Элвис Пресли и других.

Каждую неделю жюри будет выставлять баллы, а участники смогут дополнительно поддержать одного из соперников. Победителем станет тот, кто сумеет объединить актёрское мастерство, вокал и сценическую харизму.