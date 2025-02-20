Украинские военные маскируются под мирных жителей и готовят вторжение в Брянскую область, пишет телеграм-канал SHOT.

По его данным, военнослужащие ВСУ занимают жилые дома у самой границы с Россией и создают плацдарм для предполагаемого наступления. Передвижения фиксируются в селах Палиевка и Гремячка.

Вероятно, противник хочет задействовать десять бригад, среди них 158-я ОПБр, 32-я ОМБр, 162-я ОМБр и другие.

«ВСУ сконцентрированы в районе таможенного поста Троебортное, который активно прощупывают атаками FPV-дронов», — говорится в публикации. Реклама

Как рассказали SHOT российские военные, они полностью контролируют ситуацию. По украинским позициям в Сумской области регулярно наносят превентивные удары.

По мнению авторов материала, Киев может попытаться сорвать переговоры России и США о мирном урегулировании.