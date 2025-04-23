SHOT: Пропавшие школьники Валя Корик и Паша Матросов могли быть убиты маньяком

Школьники Валя Корик и Паша Матросов, пропавшие 18 лет назад в Псковской области, вероятнее всего, убиты. Об этом пишет SHOT.

Валентина Корик и Павел Матросов были одноклассниками — учились в 4 «Б» классе школы № 9 города Великие Луки. 29 января 2007 года школьники возвращались домой, когда к ним подошёл неизвестный, представился «режиссёром из Москвы» и предложил сняться в фильме, но сперва поучаствовать в кинопробах. Вместе с ребятами была их одноклассница, Екатерина Савицкая. Девочка заподозрила неладное и сказала, что торопится в музыкалку. Ребята с «режиссёром» пошли в сторону школы, Катя — домой. С тех пор Валю и Пашу больше не видели.

Поиски молодых людей, которым сейчас уже 29 лет, продолжаются. Правда, мать Матросова уже не верит, что сын жив. А вот мама Корик продолжает искать дочь.

Реклама

Женщина обратилась к экстрасенсу, которая рассказала, что девушка находится в другой стране, в горах среди темнокожих людей. Из-за пережитого стресса она не помнит произошедшего, но мать помнит.

Бывший следователь рассказал журналистам, что дети могли попасть в сексуальное рабство к маньяку и сейчас уже мертвы.

Официально поиски детей продолжаются.