SHOT: актриса Светлана Светличная умерла во сне

Утром в субботу умерла актриса Светлана Светличная, это произошло во сне, когда она лежала в стационаре, пишет SHOT .

«Светличная скончалась во сне сегодня утром в стационаре. У нее остановилось сердце», — говорится в публикации.

Предварительная причина смерти 84-летней артистки — сердечная недостаточность. Последние несколько месяцев она находилась в больнице — врачи диагностировали болезни почек и легких, ей проводилась интенсивная терапия.

Кроме того, у Светличной было онкологическое заболевание, а в марте она пережила острый инфаркт миокарда. Она находилась в реанимации, а после ее перевели в соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных.

Состояние Светличной стремительно ухудшалось, она получала питание внутривенно и была прикована к постели.