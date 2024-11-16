Суббота, 16 ноября, 2024
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SHOT: актриса Светлана Светличная умерла во сне

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Утром в субботу умерла актриса Светлана Светличная, это произошло во сне, когда она лежала в стационаре, пишет SHOT.

«Светличная скончалась во сне сегодня утром в стационаре. У нее остановилось сердце», — говорится в публикации.

Предварительная причина смерти 84-летней артистки — сердечная недостаточность. Последние несколько месяцев она находилась в больнице —  врачи диагностировали болезни почек и легких, ей проводилась интенсивная терапия.

Кроме того, у Светличной было онкологическое заболевание, а в марте она пережила острый инфаркт миокарда.  Она находилась в реанимации, а после ее перевели в соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных.

Состояние Светличной стремительно ухудшалось, она получала питание внутривенно и была прикована к постели.

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