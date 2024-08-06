Вторник, 6 августа, 2024

Школы Рязанской области готовятся к новому учебному году

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта правительства Рязанской области

В Рязанской области идет активная подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Губернатор Павел Малков прокомментировал ход работ, отметив приоритет создания комфортных и безопасных условий для обучения, сообщается на сайте правительства региона.

В шести школах проводится капитальный ремонт по нацпроекту «Образование»: в Хрущевской школе Старожиловского района, Заборьевской школе Рязанского района, Ленинской школе Александро-Невского района, школе №6 в Сасове, школе №34 и бывшем здании гимназии №5 в Рязани.

Ремонтные работы включают замену окон, дверей, ремонт крыш, фасадов, внутренних помещений, инженерных коммуникаций. Особое внимание уделяется системам безопасности и пожаротушения. В обновленные школы поступает современное оборудование, создаются Центры детских инициатив.

Губернатор поручил проверить и при необходимости отремонтировать подъездные пути к школам, нанести разметку на пешеходных переходах, установить дорожные знаки.

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