Школы Рязанской области готовятся к новому учебному году

В Рязанской области идет активная подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Губернатор Павел Малков прокомментировал ход работ, отметив приоритет создания комфортных и безопасных условий для обучения, сообщается на сайте правительства региона.

В шести школах проводится капитальный ремонт по нацпроекту «Образование»: в Хрущевской школе Старожиловского района, Заборьевской школе Рязанского района, Ленинской школе Александро-Невского района, школе №6 в Сасове, школе №34 и бывшем здании гимназии №5 в Рязани.

Ремонтные работы включают замену окон, дверей, ремонт крыш, фасадов, внутренних помещений, инженерных коммуникаций. Особое внимание уделяется системам безопасности и пожаротушения. В обновленные школы поступает современное оборудование, создаются Центры детских инициатив.

Губернатор поручил проверить и при необходимости отремонтировать подъездные пути к школам, нанести разметку на пешеходных переходах, установить дорожные знаки.