Школьники Рязанской области выполняют задания Всероссийской олимпиады по трём иностранным языкам

Рязанские учащиеся выполняют очередные задания регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, – сообщили в министерстве образования и молодёжной политики региона.

17-18 января знания учениками итальянского, испанского и китайского языков оценивают в Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина. На вопросы заданий олимпиады отвечают 15 учащихся из лицея №52, общеобразовательных школ №14, №39 и №55 Рязани, а также Дядьковской средней школы Рязанского района.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников проходит с 10 января по 22 февраля. Участие в олимпиаде от Рязанской области принимают 1300 учеников 9, 10 и 11 классов. Это победители и призёры муниципального этапа олимпиады, они представляют все муниципальные образования региона.

Цель Всероссийской олимпиады школьников – выявлять и развивать у учащихся средних учебных заведений творческие способности и интерес к научно-исследовательской деятельности, а также пропаганда научных знаний.

Школьников, показавших выдающиеся способности, отберут в сборные команды страны на международные олимпиады.

Знания участников олимпиады проверяют по 24 общеобразовательным предметам. 19 января следующим испытанием для рязанских школьников станут ответы на вопросы задания по русскому языку.