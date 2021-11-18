Школьники Рязанской области примут участие во всероссийском музейном хакатоне

Ученики школы № 2 города Скопина 19 и 20 ноября станут участниками всероссийского музейного хакатона. Интеллектуальное состязание пройдёт в рамках 1-го Всероссийского форума школьных музеев. Его проводит московский Музей Победы совместно с Министерством просвещения РФ. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате.

Детско-взрослая команда — из учеников и педагогов — подготовит проект развития своего школьного музея с учётом региональных особенностей и современных тенденций музейного дела. Итоги хакатона будут подведены 20 ноября в рамках пленарного заседания. Команды-победители, создавшие наиболее яркие, творческие и интересные проекты «музея-будущего», поедут в ДЦ «Орлёнок».

Кроме того, презентация музея войдёт в виртуальную выставку, которая создана на основе работ — победителей Всероссийского конкурса на лучшую выставку школьных музеев, посвящённую памятным датам и событиям региона в годы Великой Отечественной войны.

Ребята и их педагоги представили экспозицию «Освобождение города Скопина в 1941 году». Скопин — один из первых городов России, освобождённый от фашистских оккупантов в ходе великой битвы под Москвой, и второй город, который был освобождён от гитлеровских войск и больше не сдавался врагу.

Скрытно приблизившись в ночь на 26 ноября, три батальона советских морских пехотинцев атаковали город с разных сторон. После недолгого ожесточённого боя 88-й бронированный разведбатальон вермахта организованно отошёл в сторону села Павелец.

Посмотреть трансляцию 1-го Всероссийского форума школьных музеев и увидеть онлайн-выставку можно на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/

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