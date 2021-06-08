Школьникам создадут цифровой профиль

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Новый учебный год в российских школах начнется с ещё одного новшества.

Не успели родители и дети привыкнуть к ЕГЭ, цифровым дневникам и дистанционному обучению, как для них придумали новую модную историю.

Школьники обзаведутся индивидуальным цифровым профилем.

В портфолио будут зафиксировано каждое достижение ученика, начиная с 1 класса.

База данных будет доступна для органов исполнительной власти и государственных инфосистем.

— Согласно концепции, цифровой профиль будет обязательным и появится при первом обращении за образовательной услугой, например при зачислении в детский сад или первый класс. Все достижения учащихся будут зафиксированы в цифровом портфолио, — пишет «Коммерсант».

В тестовом режиме система проработает до конца 2022 года. Объём инвестиций в проект достигнет 1 миллиарда рублей.