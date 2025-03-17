Школьникам Ряжска рассказали о железнодорожных профессиях

Сотрудники МЖД рассказали учащимся 9-го класса школы №2 г. Ряжска об основных железнодорожных профессиях.

Ребята посетили станцию Ряжск-1, где для них провели обзорную экскурсию. Школьники ознакомились с работой дежурного по станции, электромехаников, узнали, что входит в обязанности оператора поста централизации и приемосдатчика груза и багажа.

Ученики школы №2 также посетили музей железнодорожного транспорта станции Ряжск, где им рассказали об основных этапах развития Ряжского узла.

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Кроме того, подросткам еще раз напомнили правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре.