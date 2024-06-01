Суббота, 1 июня, 2024

Школьникам показали, где и как проходят подготовку рязанские десантники

Автор: Kate

Опубликовано

1 июня в Сельцах под Рязанью более 300 школьников, учеников десятых классов, окунулись в атмосферу мужества и героизма на Дне открытых дверей Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Он состоялся на полигоне, где рязанские десантники проходят подготовку. Для гостей подготовили насыщенную программу, которая раскрыла им особенности прохождения военной службы и дала возможность узнать о буднях военных и о том, как освоить военные профессии.

Школьникам показали, где и как проходят подготовку рязанские десантники
Школьникам показали, где и как проходят подготовку рязанские десантники
Школьникам показали, где и как проходят подготовку рязанские десантники
Школьникам показали, где и как проходят подготовку рязанские десантники
Школьникам показали, где и как проходят подготовку рязанские десантники
Школьникам показали, где и как проходят подготовку рязанские десантники

На плацу развернулась выставка военной техники и снаряжения. Особый интерес у ребят вызвали современные рации и квадрокоптеры, водолазное снаряжение и экипировка для скалолазания.

Школьникам показали, где и как проходят подготовку рязанские десантники
Школьникам показали, где и как проходят подготовку рязанские десантники
Школьникам показали, где и как проходят подготовку рязанские десантники

Мощь боевых машин, представленных на выставке, не оставила равнодушным никого из многочисленных гостей мероприятия. Также в рамках дня открытых дверей прошёл митинг. К школьниками обратились первый запред регионального правительства Анна Рослякова, полковник Олег Пономарев, Герой России, участник СВО Роман Черёмухин.

— Героями Российской Федерации не рождаются, героями Российской Федерации становятся! — эти слова Романа Черёмухина, прозвучавшие с трибуны, нашли живой отклик в сердцах будущих защитников.

Завершилась официальная часть выступлением лешегдарногл ансамбля «Крылатая пехота», подарившего гостям заряд бодрости и хорошего настроения. День открытых дверей в Рязанском училище ВДВ познакомил школьников с таким непростым и очень ответственным призванием — защищать Родину, а также зажёг в их сердцах гордость за страну её защитников.

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