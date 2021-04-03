Школьник убил кувалдой спящего отчима-тирана под Новосибирском

В городе Черепаново 15-летнего школьника подозревают в убийстве 41-летнего отчима, который полгода считался пропавшим без вести, пишет портал «КП-Новосибирск».

По словам родственников, 5 октября прошлого года работник пилорамы пришел домой с другом. Приятели стали распивать спиртное. Вскоре глава семьи поругался с супругой, ушел и пропал. Жена и пасынок делали вид, что очень расстроены пропажей главы семейства.

Недавно на участке, где никто не проживает, обнаружили тело пропавшего с признаками насильственной смерти. Сначала женщина рассказала фантастическую версию, согласно которой во время ремонта в доме кувалда от удара об доски отлетела в сторону и приземлилась на голову спящего отца.

Однако вскоре школьник признался, что целенаправленно убил спящего отчима кувалдой. После этого мать и сын спрятали тело в заброшенном доме, где и закопали труп.

По мнению местных жителей, подросток копил обиды и решил расправиться с отчимом, который оскорблял его.

«Кричал, что он его достал, что не может уже так жить больше, что устал», — рассказала изданию женщина.

Сейчас подросток находится в Следственном комитете.