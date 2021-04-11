Школьник снял на видео расправу над одноклассницей ради лайков

В одном из домов по улице Комсомольской в Новосибирске 14-летний подросток избил одноклассницу и затащил девушку в лифт, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Сообщается, что сначала двое парней и девушка зашли в подъезд. Будучи в помещении, один из мальчиков набросился на сверстницу и стал бить ее ногами по бедрам. Второй спокойно наблюдал за происходящим.

На крики о помощи вышла 61-летняя председатель ТСЖ. Один из школьников набросился на пожилую женщину с кулаками со словами: «Я тебе леща сейчас как дам!». Все происходящее злоумышленники снимали на телефон.

«Этот человек, мне кажется, вообще в потустороннем мире находится. Сказал мне: «Это у нас игра такая», — пояснила женщина.

По словам пенсионерки, подростки «ловят хайп» и выкладывают истории с избиением.