Школьницу избили пятеро взрослых за пляжное полотенце

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В Новосибирске посещение пляжа на берегу реки Оби закончилось для 16-летней девушки телесными повреждениями, пишет «МК».

Инцидент произошел вечером 1 июня на проспекте Карла Маркса. По словам жертвы, на нее напали пять человек из-за того, что она якобы наступила на чужое пляжное полотенце.

По предварительным данным, потерпевшую несколько минут избивали три 18-летних девушки и два парня того же возраста.

Девушку спасла директор одного из магазинов, которая нажала тревожную кнопку.

Родители девочки написали заявление в полицию, подозреваемых задержали. Следователи проводят проверку по факту случившегося.