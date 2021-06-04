15.6 C
Рязань
Суббота, 5 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Школьницу избили пятеро взрослых за пляжное полотенце

Никита Брыкин
- Advertisement -

В Новосибирске посещение пляжа на берегу реки Оби закончилось для 16-летней девушки телесными повреждениями, пишет «МК».

Инцидент произошел вечером 1 июня на проспекте Карла Маркса. По словам жертвы, на нее напали пять человек из-за того, что она якобы наступила на чужое пляжное полотенце.

По предварительным данным, потерпевшую несколько минут избивали три 18-летних девушки и два парня того же возраста. 

Девушку спасла директор одного из магазинов, которая нажала тревожную кнопку.

Родители девочки написали заявление в полицию, подозреваемых задержали. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,135ЧитателиЧитать
1,530ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]