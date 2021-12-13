Школьницы-убийцы пенсионера в Хабаровском крае страдали алкоголизмом

Друг школьниц, которых обвиняют в убийстве пенсионера в поселке Октябрьский в Хабаровском крае, злоупотребляли алкоголем, пишет Газете.ru.

В ночь на 10 декабре девочки 14 и 16 лет ворвались в квартиру 60-летнего мужчины и принялись избивать его. Жертв били всем, что попалось под рук. Злоумышленницы положили на старика дверь и прыгали, пока она не сломалась пополам. В итоге он скончался.

«Я думаю, они натюкались и что-то приняли. Выпивали часто. Меня звали, но я c ними не ходил, хотя мы дружили. Они были добрые, позитивные», – утверждает знакомый.

Собеседник издания подчеркнул, что одна из школьниц нередко ругалась с матерью, а отчим пытался изнасиловать падчерицу.

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Сейчас девочек заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.