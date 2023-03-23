Четверг, 23 марта, 2023
Татьяна Проводина

Школа юнармейцев стартовала в Рязанском училище ВДВ

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Фото из Телеграм канала администрации Рязани

На базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова стартовала городская школа юнармейцев-инструкторов.

Такие мероприятия проводятся уже в третий раз, – сообщает Telegram канал администрации Рязани.

Юнармейцы в течение 10 дней будут посещать обучающие занятия по огневой, строевой и медицинской подготовкам, а также топографии и истории. В 2023 году занятия будут проводить педагоги Детско-юношеского центра «Звезда», добровольцы медицинского направления волонтёрского центра РязГМУ и военнослужащие десантного училища.

Юнармейцам предстоит сдать итоговый зачёт по каждой дисциплине, по результатам которого им присвоят звание юнармейца-инструктора.

Школа юнармейцев стартовала в Рязанском училище ВДВ
Школа юнармейцев стартовала в Рязанском училище ВДВ
Школа юнармейцев стартовала в Рязанском училище ВДВ
Школа юнармейцев стартовала в Рязанском училище ВДВ

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