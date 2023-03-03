Шестой день Великого Поста 4 марта – день памяти святого Феодора Тирона

Продолжается первая неделя Великого Поста. В субботу, 4 марта, верующие вспоминают святого Фёдора Тирона.

День памяти святого Феодора Тирона – переходящий праздник. Отмечают его в память о чудесном явлении святого, произошедшем во время Великого поста в IV веке. Бывшие у власти в Константинополе язычники окропили идоложертвенной кровью все продукты на рынках города, чтобы поиздеваться над верующими. Великомученик явился местному архиепископу с предупреждением, и христиане стали питаться коливом (вареной крупой с мёдом), приготовленным из домашних запасов.

Обычно по субботам Четыредесятницы совершается литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида на первой неделе Великого поста не совершается не только в будние дни, но и в субботу. Вечером совершается всенощное бдение накануне воскресного дня.

По монастырскому уставу разрешена не только вареная пища, но и еда, заправленная растительным маслом.