Шестиклассница получила пулевые ранения на детской площадке в Петербурге

В Санкт-Петербурге шестиклассница получила пулевые ранения на детской площадке, сообщает «Фонтанка».

По данным СМИ, инцидент случился вечером 23 сентября у дома 152 по проспекту Ветеранов. Подруга пострадавшей позвонила в полицию, сама девочка обратилась в травмпункт.

По информации «Фонтанки», у девочки диагностированы ранения левого бедра и пальцев правой стопы. Сотрудники полиции задержали во дворе дома учеников 9-го класса с пневматическим пистолетом. Подростков доставили в 54-й отдел полиции, затем передали родителям.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным АН «Оперативное прикрытие», в 18:10 23 сентября в отделение полиции Красносельского района поступило сообщение от шестнадцатилетней жительницы Санкт-Петербурга. Она работает продавцом-консультантом в магазине мясопродуктов. Девушка рассказала, что на детской площадке двое мальчиков стреляли в неё и подругу из пневматического пистолета.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух девятиклассников, 15 и 16 лет.