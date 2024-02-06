Вторник, 6 февраля, 2024
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Шестеро пожилых рязанцев передали мошенникам 2,63 млн рублей

7info
Изображение от wirestock на Freepik
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За двое суток жертвами телефонных мошенников стали шестеро пожилых жителей Рязани. Люди передали злоумышленникам в общей сложности 2 млн 630 тыс рублей, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Возраст пострадавших женщин — от 74 до 85 лет. Также жертвой стал 71-летний мужчина.

Мошенники использовали схему: «Ваш родственник попал в беду». Неизвестные звонили и сообщали о ДТП с пострадавшими, которое устроила дочь или внучка пенсионеров. Чтобы решить вопрос, требовались деньги.

К рязанцам, согласившимся заплатить, приезжал курьер — 18-летний житель города Ногинска Московской области, ученик колледжа. В Рязани молодой человек провёл две ночи в разных хостелах, затем покинул город.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Оперативники выехали в Ногинск, задержали курьера и доставили в Рязань для проведения следственных действий.

Молодой человек нашёл подработку через интернет, понимая, что связывается с криминалом. Задержанный помещён в СИЗО.

Известно, что рязанцы передавали курьеру разные суммы: от 100 до 800 тыс рублей.

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