Шесть ритуалов от братьев Шепс, которые привлекут в вашу жизнь любовь и успех

В мире, где мы постоянно ищем пути к счастью, богатству и любви, братья Шепс — победители популярного телешоу «Битва экстрасенсов» (каждый в своём сезоне) — предлагают свои проверенные рецепты успеха. Портал Life.ru собрал шесть самых интересных ритуалов от Александра и Олега, которые, по их словам, могут реально повлиять на разные сферы вашей жизни.

Как выбрать амулет: доверьтесь интуиции

Выбор личного оберега — дело тонкое и сугубо индивидуальное. Олег Шепс уверен: правильный талисман должен вызывать у вас физические ощущения.

«Если вещь вам понравилась, если вы чувствуете от неё тепло или холод, если она притягивает вас — значит, это ваш амулет. Берёте его в руку и понимаете: всё, он мне нужен», — советует экстрасенс.

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Важно помнить, что амулет — не волшебная палочка, а помощник, который работает только в связке со своим владельцем. Чтобы «активировать» его силу, Олег рекомендует дать талисману имя — так вы установите личную связь с ним и «оживите» его энергию.

Привораживаем мужчину: узел, который свяжет сердца

Александр Шепс утверждает, что есть простой способ навсегда привязать к себе любимого человека.

«Любой предмет, переданный из рук в руки и способный завязываться в узел или закрываться на замок, может создать невидимую связь между вами и вашим партнёром», — раскрывает секрет экстрасенс.

Идеальными подарками для такого ритуала станут шарф, галстук, ремень или браслет. Главное условие — вы должны сами завязать, застегнуть или закрыть этот предмет на теле избранника.

«Когда это происходит, человек неосознанно испытывает перед вами лёгкое чувство неловкости. А на самом деле вы уже вошли в его биополе», — объясняет Александр.

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Открываем денежный поток: обращение к Луне

Для привлечения финансового благополучия братья Шепс предлагают простой ритуал, связанный с лунным циклом.

Вечером, когда на небе появится тонкий серп молодого месяца, возьмите любые наличные деньги или монеты в правую руку, поднимите их к небу и произнесите заговор:

«Месяц, месяц, мой дружок, дай мне денежек мешок».

По словам экстрасенсов, этот ритуал помогает открыть стабильный финансовый поток. Главное — выполнять его именно в период растущей Луны, ведь её рост символизирует увеличение ваших доходов.

Сохраняем молодость: обманываем время

Неожиданным, но интригующим выглядит ритуал Александра Шепса для сохранения молодости.

«Перед сном встаньте у кровати и развернитесь вокруг своей оси пять раз против часовой стрелки. Ни о чём не думайте, просто сделайте это перед тем, как лечь», — советует экстрасенс.

По его словам, таким движением вы символически «отматываете» прожитый день назад.

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«Если делать это на протяжении месяца, то время будет бежать назад для вас, а не вы для него», — уверяет Александр.

Хотя он признаёт, что это лишь иллюзия, экстрасенс настаивает: ритуал действительно помогает сохранять молодость и энергию.

Сохраняем энергию во сне: свобода от металла

Многие из нас теряют жизненную энергию во время сна из-за одной простой ошибки. Братья Шепс настоятельно рекомендуют снимать на ночь все металлические украшения — кольца, браслеты, цепочки и амулеты.

«На запястьях и шее находятся сильные чакровые зоны», — объясняют они.

По их словам, металл впитывает негативную энергию, а ночью, когда человек не контролирует своё тело, украшения отдают её обратно.

«Утром вы почувствуете себя лучше на 15–20%, а те, кто спит в украшениях, на те же 15–20% быстрее стареют», — утверждают братья.

Привлекаем достойного партнёра: правильный запрос Вселенной

Для тех, кто ищет любовь, Александр Шепс предлагает особый способ общения с высшими силами.

«Не спрашивайте Вселенную: „Будет ли у меня партнёр?“ Вместо этого спросите: „Что мне сделать, чтобы найти любимого человека?“»

Экстрасенс считает, что если вы способны представить себя рядом с кем-то, значит, в одной из параллельных реальностей это уже случилось.

«Когда вы это увидели, используйте этот образ как магнит. Вам кажется, что вы создаёте картинку, но на самом деле — улавливаете маячок», — объясняет Александр.

«Абсолютно всё доступно! Получиться может всё!» — уверяет он, подчёркивая, что правильно сформулированное желание обязательно материализуется.

Магия или самовнушение?

К советам экстрасенсов можно относиться по-разному. Скептики скажут, что это всего лишь эффект плацебо. Те, кто верит в паранормальное, увидят в этих ритуалах доступ к тайным знаниям. Возможно, истина где-то посередине?

Психологи отмечают, что ритуалы действительно помогают нам структурировать мысли, сосредотачиваться на целях и программировать себя на успех.

А что если попробовать эти практики не как магические ритуалы, а как инструменты самоорганизации и визуализации желаемого? Ведь если результат положительный, разве важно, каким способом он был достигнут?