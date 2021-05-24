17 C
Рязань
Понедельник, 24 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Шесть человек пострадали в жесткой аварии под Лебедянью

Никита Брыкин
- Advertisement -

Накануне вечером на трассе «Липецк-Лебедянь» в Липецкой области произошло серьезное ДТП с пострадавшими, пишет портал «Город 48».

В пресс-службе регионального УМВД России уточнили, что 36-летний водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на встречную полосу. В результате машина врезалась в авто «Лада Гранта».

Известно, что пострадали оба автомобилиста, а также пассажиры виновника аварии – 32-летняя женщина и 7-летний ребенок, а также 64-летний и 41-летний пассажиры второго транспортного средства.

Всех участников аварии госпитализировали.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,533ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]