Шесть человек пострадали в жесткой аварии под Лебедянью

- Advertisement -

Накануне вечером на трассе «Липецк-Лебедянь» в Липецкой области произошло серьезное ДТП с пострадавшими, пишет портал «Город 48».

В пресс-службе регионального УМВД России уточнили, что 36-летний водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на встречную полосу. В результате машина врезалась в авто «Лада Гранта».

Известно, что пострадали оба автомобилиста, а также пассажиры виновника аварии – 32-летняя женщина и 7-летний ребенок, а также 64-летний и 41-летний пассажиры второго транспортного средства.

Всех участников аварии госпитализировали.