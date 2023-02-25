Шесть человек пострадали в ДТП в Александро-Невском районе

В результате ДТП в Александро-Невском районе Рязанской области пострадали шесть человек, трое из которых — несовершеннолетние. Подробности сообщил сайт ИД «Пресса».

24 февраля в 20.00 на 328 километре трассы Р-22 «Каспий» водитель 1980 года рождения, управлявший автомобилем УАЗ с прицепом, в котором перевозились «Жигули», врезался во встречную Toyota Camry 40-летнего мужчины.

По данным СМИ, водитель УАЗа не учёл сложные погодные условия, скользкую дорогу, снегопад.

Различные травмы получили шесть человек, пострадавших направили в больницы Ряжска и Рязани.