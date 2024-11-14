Четверг, 14 ноября, 2024
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Шеф-кондитер Баканов рассказал, как приготовить дубайский шоколад дома

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Шеф-кондитер Александр Баканов из ресторана Black Thai уверен, что дубайский шоколад можно приготовить и дома, даже без специального кондитерского образования. Понадобится лишь несколько особых ингредиентов, которые легко найти в крупных супермаркетах или на маркетплейсах. Об этом он рассказал aif.ru.

Вот что потребуется:

Основные ингредиенты

  1. Тесто катаифи — это тонкие хрустящие нити, которые иногда называют «волосы ангела». Полуфабрикат можно найти в продаже или сделать самостоятельно.
  2. Фисташковая паста — для экономии времени ее лучше приобрести, так же как и пасту тахини.
  3. Шоколад — предпочтительно молочный, высокого качества из кондитерского магазина. Также понадобится немного какао-масла.

Рецепт теста катаифи

Чтобы приготовить тесто катаифи дома:

  • Ингредиенты:
  • 400 г муки
  • 320 мл воды
  • 2 яйца
  • Щепотка соли

Приготовление:

  1. Смешайте муку с солью.
  2. Постепенно добавляйте воду, перемешивая венчиком.
  3. Добавьте яйца и перемешайте до однородной жидкой массы.
  4. Переложите тесто в кондитерский мешок с очень узким отверстием.
  5. Разогрейте сухую сковороду и выдавливайте на нее тонкие ниточки теста. Подсушите несколько секунд, затем снимайте.
  6. Готовые нити можно заморозить, завернув в пергамент и пакет.

Рецепт дубайского шоколада

Для приготовления нужно:

  • 1 кг молочного шоколада
  • 85 г какао-масла
  • 300 г теста катаифи
  • 500 г фисташковой пасты
  • Формочки для шоколада
  • Градусник для контроля температуры

Процесс приготовления:

  1. Начинка: Смешайте фисташковую пасту с обжаренными нитями катаифи.
  2. Темперирование шоколада: Растопите молочный шоколад с какао-маслом, нагрев до 45°C. Остудите до 27°C, затем снова подогрейте до 30°C импульсами в микроволновке.
  3. Подготовка форм: Протрите формы спиртом, затем салфеткой, чтобы удалить лишнюю влагу.
  4. Корпус: Залейте шоколад в формы, постучите, чтобы получился тонкий слой. Дайте застыть.
  5. Начинка: Заполните формочки приготовленной начинкой и снова дайте остыть.
  6. Завершение: Залейте сверху еще слой шоколада. Остудите и извлеките готовые конфеты.

Такой десерт порадует не только вкусом, но и изысканным видом, а сам процесс приготовления позволит почувствовать себя настоящим кондитером.

Также рецепты можно найти в интернете. Вот один из них:

Ингредиенты:

  • 200 г темного шоколада (70% какао)
  • 50 г молочного шоколада
  • 50 г белого шоколада
  • 50 г фисташек (или других орехов по вашему выбору)
  • 50 г сухофруктов (например, инжир или финики)
  • 1 ч. л. морской соли
  • 1 ч. л. корицы (по желанию)

Приготовление:

  1. Подготовка ингредиентов: Измельчите фисташки и сухофрукты на мелкие кусочки. Если вы используете финики, удалите косточки и нарежьте их.

2. Растопите шоколад: В миске на водяной бане растопите темный шоколад, помешивая до получения однородной массы. Затем добавьте молочный и белый шоколад, продолжая мешать до полного растворения.

3. Добавление наполнителей: Снимите шоколад с огня и добавьте в него измельченные фисташки, сухофрукты, корицу и морскую соль. Хорошо перемешайте.

4. Формирование шоколада: Вылейте шоколадную массу в форму, выстланную пергаментной бумагой. Разровняйте поверхность лопаткой.

5. Охлаждение: Поставьте форму в холодильник на 1-2 часа, пока шоколад не затвердеет.

6. Нарезка и подача: После того как шоколад застынет, нарежьте его на кусочки и подавайте. Можно украсить сверху дополнительными орехами или посыпать морской солью.

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