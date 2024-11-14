Шеф-кондитер Александр Баканов из ресторана Black Thai уверен, что дубайский шоколад можно приготовить и дома, даже без специального кондитерского образования. Понадобится лишь несколько особых ингредиентов, которые легко найти в крупных супермаркетах или на маркетплейсах. Об этом он рассказал aif.ru.
Вот что потребуется:
Основные ингредиенты
- Тесто катаифи — это тонкие хрустящие нити, которые иногда называют «волосы ангела». Полуфабрикат можно найти в продаже или сделать самостоятельно.
- Фисташковая паста — для экономии времени ее лучше приобрести, так же как и пасту тахини.
- Шоколад — предпочтительно молочный, высокого качества из кондитерского магазина. Также понадобится немного какао-масла.
Рецепт теста катаифи
Чтобы приготовить тесто катаифи дома:
- Ингредиенты:
- 400 г муки
- 320 мл воды
- 2 яйца
- Щепотка соли
Приготовление:
- Смешайте муку с солью.
- Постепенно добавляйте воду, перемешивая венчиком.
- Добавьте яйца и перемешайте до однородной жидкой массы.
- Переложите тесто в кондитерский мешок с очень узким отверстием.
- Разогрейте сухую сковороду и выдавливайте на нее тонкие ниточки теста. Подсушите несколько секунд, затем снимайте.
- Готовые нити можно заморозить, завернув в пергамент и пакет.
Рецепт дубайского шоколада
Для приготовления нужно:
- 1 кг молочного шоколада
- 85 г какао-масла
- 300 г теста катаифи
- 500 г фисташковой пасты
- Формочки для шоколада
- Градусник для контроля температуры
Процесс приготовления:
- Начинка: Смешайте фисташковую пасту с обжаренными нитями катаифи.
- Темперирование шоколада: Растопите молочный шоколад с какао-маслом, нагрев до 45°C. Остудите до 27°C, затем снова подогрейте до 30°C импульсами в микроволновке.
- Подготовка форм: Протрите формы спиртом, затем салфеткой, чтобы удалить лишнюю влагу.
- Корпус: Залейте шоколад в формы, постучите, чтобы получился тонкий слой. Дайте застыть.
- Начинка: Заполните формочки приготовленной начинкой и снова дайте остыть.
- Завершение: Залейте сверху еще слой шоколада. Остудите и извлеките готовые конфеты.
Такой десерт порадует не только вкусом, но и изысканным видом, а сам процесс приготовления позволит почувствовать себя настоящим кондитером.
Также рецепты можно найти в интернете. Вот один из них:
Ингредиенты:
- 200 г темного шоколада (70% какао)
- 50 г молочного шоколада
- 50 г белого шоколада
- 50 г фисташек (или других орехов по вашему выбору)
- 50 г сухофруктов (например, инжир или финики)
- 1 ч. л. морской соли
- 1 ч. л. корицы (по желанию)
Приготовление:
- Подготовка ингредиентов: Измельчите фисташки и сухофрукты на мелкие кусочки. Если вы используете финики, удалите косточки и нарежьте их.
2. Растопите шоколад: В миске на водяной бане растопите темный шоколад, помешивая до получения однородной массы. Затем добавьте молочный и белый шоколад, продолжая мешать до полного растворения.
3. Добавление наполнителей: Снимите шоколад с огня и добавьте в него измельченные фисташки, сухофрукты, корицу и морскую соль. Хорошо перемешайте.
4. Формирование шоколада: Вылейте шоколадную массу в форму, выстланную пергаментной бумагой. Разровняйте поверхность лопаткой.
5. Охлаждение: Поставьте форму в холодильник на 1-2 часа, пока шоколад не затвердеет.
6. Нарезка и подача: После того как шоколад застынет, нарежьте его на кусочки и подавайте. Можно украсить сверху дополнительными орехами или посыпать морской солью.