Блогер Анатолий Шарий напомнил в телеграм-канале о скандальных выходках нового постпреда Украины в ООН Андрея Мельника.

По его словам, в октябре 2022 года предприниматель Илон Маск призвал стремиться к перемирию.

«В ответ Мельник послал его на *** (нецензурная лексика. — Прим. Ред.), чем лишил Украину страну бесплатного доступа к Starlink», — отметил Шарий.

Перед этим дипломат оправдывал нацистского преступника Степана Бандеру, утверждая, что нет доказательств его участия в геноциде поляков и евреев.

Шарий считает, что этим назначением Владимир Зеленский намеренно обостряет ситуацию и хочет войти в оппозицию к Дональду Трампу и его команде.