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Среда, 20 апреля, 2022

Шахматист из Рязанской области выиграл паралимпийский чемпионат России

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Шахматист из Рязанской области выиграл паралимпийский чемпионат России

7info

Шахматист из Рязанской области Илья Липилин выиграл паралимпийский чемпионат России, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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С 10 по 19 апреля во Владимире прошел чемпионат России по шахматам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В нем приняли участие 28 шахматистов-паралимпийцев из пятнадцати регионов страны.

Спортсмен рязанского регионального Центра спортивной подготовки, воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Антей» Илья Липилин (тренер Николай Горшков) одержал 8 побед в 9 играх и занял первое место.

Илья Липилин является неоднократным победителем и призером чемпионатов и первенств мира и Европы среди шахматистов с ОВЗ, участником Всемирных шахматных онлайн Олимпиад в составе сборной Международной федерации шахмат для лиц с ОВЗ.

«Наш земляк Илья Липилин одержал очень важную победу. Это достижение его характера, воли и большого личного труда. Рязанская область гордится своими чемпионами. В регионе уделяется много внимания развитию и поддержке спорта. Награды наших спортсменов — главный результат этой необходимой работы. Уверен, впереди у Ильи еще много побед, а мы ему в этом обязательно поможем», — сказал губернатор Николай Любимов.

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