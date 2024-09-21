Суббота, 21 сентября, 2024

Съевший зажаренное сердце таджика каннибал вернулся со спецоперации

Автор: powder

Опубликовано

Боец Дмитрий Малышев, который съел зажаренное сердце таджика, вернулся из зоны проведения спецоперации в родное село под Волгоградом, сообщило издание V1.RU.

Как отметил глава Рахинского сельского поселения Федор Кадовба, военнослужащий находится в отпуске по ранению.

«У него с челюстью проблемы, в руке осколок. Долечивается вроде. Позавчера его видел в магазине, здоровались. Как он мне сказал, сейчас долечится и обратно в зону СВО поедет», – уточнил чиновник.

Кадовба добавил, что Малышев в начале года тоже возвращался домой по ранению, но потом ушел обратно.

Жуткая история прогремела десять лет назад, когда он убил знакомого таджика-гастарбайтера, вырезал его сердце, зажарил его с овощами и съел. Процедуру расчленения, приготовления и саму трапезу он снимал на видео.

Малышева приговорили к 25 годам лишения свободы, после начала спецоперации он подписал контракт с Минобороны.

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