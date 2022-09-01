«Северная компания» поможет в обустройстве пешеходного перехода на улице Островского в Рязани

До конца сентября на улице Островского планируется обустроить пешеходный переход рядом с новым многоквартирным домом.

31 августа к дому 122 по улице Островского приезжала Елена Сорокина. Об этом территории местные жители говорили на личном приёме у градоначальника. Рядом с уже построенным домом продолжается строительство новых корпусов.

Елена Сорокина: «Квартал будет густонаселённый, много семей с детьми. Трафик на дороге оживлённый, а пешеходного перехода для безопасного передвижения людей нет».

По итогам общения с представителями застройщика ООО «Северная компания» было принято решение обустроить на этом участке пешеходный переход. Застройщик пообещал в этом помочь. Также по просьбе рязанцев переход огородят бетонными полусферами, чтобы на нём не парковались.

В своём Telegram канале мэр Рязани отметила, что также в этом месте заменят неработающие светильники по программе модернизации городского освещения.