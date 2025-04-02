Сестра раскрыла последние слова волгоградца Шамана перед гибелью на СВО

Волгоградец Марат Багапов, погибший при выполнении задач в Курской области, успел обратиться к сослуживцам перед смертью, заявила V1.RU.

По ее словам, 32-летний боец погиб 1 февраля во время артиллерийского обстрела в деревне Куриловка. Его тело нашли 18 марта в подвале одного из домов. Смерть волгоградца была мгновенной.

«Единственное, он вышел на связь по рации и успел сказать: «Пацаны, мне конец. Я здесь остаюсь», — отметила его сестра.

Багапова похоронили накануне со всеми воинскими почестями в Городище. У него осталась девушка, с которого он планировал сыграть свадьбу.

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Боец оказался на СВО в рамках частичной мобилизации. Он служил водителем-механиком, но в момент смерти был замкомандира роты. Получил несколько медалей.